Что такое осьминка , гривна , полгривны , хоромы
Окружающий мир
Что такое осьминка , гривна , полгривны , хоромы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осьминка гривна полгривны это древние деньги. Хоромы - это жилое помещение в дворце.
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