Помогите с задачей : Пётр стоит в московском аэропорту. На часах 12:50 его самолёт вы??етает через 35 минут. Во сколько Пётр будет Лондоне лондонскому времени если время полёта 3 часа 45 а разница во времени между Москвой и Лон...
Математика
Помогите с задачей : Пётр стоит в московском аэропорту. На часах 12:50 его самолёт вы??етает через 35 минут. Во сколько Пётр будет Лондоне лондонскому времени если время полёта 3 часа 45 а разница во времени между Москвой и Лондоном составляет 3 часа (то есть Если в Москве 8 утра то в Лондоне 5 утра) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12,50+35=13,25 2)13,25+3,45=17,10 3)17,10-3=14,10 Ответ:14 часов 10 минут
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