Помогите с задачей : Пётр стоит в московском аэропорту. На часах 12:50 его самолёт вы??етает через 35 минут. Во сколько Пётр будет Лондоне лондонскому времени если время полёта 3 часа 45 а разница во времени между Москвой и Лон...

Математика

Помогите с задачей : Пётр стоит в московском аэропорту. На часах 12:50 его самолёт вы??етает через 35 минут. Во сколько Пётр будет Лондоне лондонскому времени если время полёта 3 часа 45 а разница во времени между Москвой и Лондоном составляет 3 часа (то есть Если в Москве 8 утра то в Лондоне 5 утра) помогите пожалуйста

Автор: Гость