К кокуму числу нужно прибавить31,27,чтобы получить число в3,6больше, чем 16,8.
Математика
К кокуму числу нужно прибавить31,27,чтобы получить число в3,6больше, чем 16,8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17,21 16*3=48 8*6=48 48-31=17 48-27=21
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