Известно ,что a+b=4, ab=-6, найдите значение выражения (a-b)^2
Алгебра
Известно ,что a+b=4, ab=-6, найдите значение выражения (a-b)^2
Ответ(ы):
Гость:
(a-b)^2=a^2-2ab+b^2=a^2+2ab+b^2-4ab=(a+b)^2-4ab=4^2+4*6=40
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