При высушивании трава теряет 60 % своего веса.Сколько было скошено травы , если полученное из неё сено ,весит 185 центнеров. Помогите пожалуйста !)
Математика
При высушивании трава теряет 60 % своего веса.Сколько было скошено травы , если полученное из неё сено ,весит 185 центнеров. Помогите пожалуйста !)
Ответ(ы):
Гость:
100%-60%=40% 185 т - 40% х т - 100% х=(185*100)*40 х=462,5 ответ: вес скошенной травы 462,5 т
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