При высушивании трава теряет 60 % своего веса.Сколько было скошено травы , если полученное из неё сено ,весит 185 центнеров. Помогите пожалуйста !)

Математика

При высушивании трава теряет 60 % своего веса.Сколько было скошено травы , если полученное из неё сено ,весит 185 центнеров. Помогите пожалуйста !)

Автор: Гость