Помогите по химии 1. Составьте уравнения реакций гидрирования и сгорания пропена. 2. В каком из состояний sp3 - или sp2 - гибридизации атом углерода обладает большой электроотрицательностью? помогите пожалуйста заранее спасибо

Химия

Помогите по химии 1. Составьте уравнения реакций гидрирования и сгорания пропена. 2. В каком из состояний sp3 - или sp2 - гибридизации атом углерода обладает большой электроотрицательностью? помогите пожалуйста заранее спасибо

Автор: Гость