Помогите по химии 1. Составьте уравнения реакций гидрирования и сгорания пропена. 2. В каком из состояний sp3 - или sp2 - гибридизации атом углерода обладает большой электроотрицательностью? помогите пожалуйста заранее спасибо
Химия
Помогите по химии 1. Составьте уравнения реакций гидрирования и сгорания пропена. 2. В каком из состояний sp3 - или sp2 - гибридизации атом углерода обладает большой электроотрицательностью? помогите пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1. СН2=СН-СН3 +Н2= СН3-СН2-СН3 2С3Н6 +9О2= 6СО2 +6Н2О 2.большая электроотрицательность у С sp3
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