решите методом интервала это уравнение (5+х)(х+1)(3-х)lt;0 решите методом интервала это уравнение

Алгебра
решите методом интервала это уравнение (5+х)(х+1)(3-х)lt;0 решите методом интервала это уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это неравенство, а не уравнение. Найдем значения х, которые обнуляют скобки неравенства: 5+x=0          x+1=0              3-x=0 x=-5             x=-1                 x=3 Отметим эти точки на координатной прямой: ____+______(-5)_____-_______(-1)_____+_____(3)_____-_____ Смотрим, на каких промежутках выполняется неравенство. Ответ: x принадлежит (-5;-1) U (3; + беск.)
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