решите методом интервала это уравнение (5+х)(х+1)(3-х)lt;0 решите методом интервала это уравнение

Гость: Гость:

Это неравенство, а не уравнение. Найдем значения х, которые обнуляют скобки неравенства: 5+x=0 x+1=0 3-x=0 x=-5 x=-1 x=3 Отметим эти точки на координатной прямой: ____+______(-5)_____-_______(-1)_____+_____(3)_____-_____ Смотрим, на каких промежутках выполняется неравенство. Ответ: x принадлежит (-5;-1) U (3; + беск.)