Номер:756 пожалуйста помогите мне надо 16:15очень надо !!!! зарание спозибо!!!
Математика
Номер:756 пожалуйста помогите мне надо 16:15очень надо !!!! зарание спозибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
А)1/2+х=5/6 х=5/6-1/2 х=5/6-3/6 х=2/6 х=1/3 1/2+1/3=5/6 3/6+2/6=5/6 5/6=5/6 б)а+1/4=3/4 а=3/4-1/4 а=2/4 а=1/2 1/2+1/4=3/4 2/4+1/4=3/4 3/4=3/4 в)у-1/5=3/10 у=3/10+1/5 у=3/10+2/10 у=5/10 у=1/2 1/2-1/5=3/10 5/10-2/10=3/10 3/10=3/10 г)5/6-с=1/3 с=5/6-1/3 с=5/6-2/6 с=3/6 с=1/2 5/6-1/2=1/3 5/6-3/6=1/3 2/6=1/3 1/3=1/3
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