Срочно Подчеркни зеленым цветом имя князя,с которым связано первое упоминание в летописи о Москве,красным цветом- о крещении Руси Ярослав Мудрый,Юрий Долгорукий,Иван Калита,Владимир Красное Солнышко
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Срочно Подчеркни зеленым цветом имя князя,с которым связано первое упоминание в летописи о Москве,красным цветом- о крещении Руси Ярослав Мудрый,Юрий Долгорукий,Иван Калита,Владимир Красное Солнышко
Ответ(ы):
Гость:
Ярослав Мудрый,Владимир Мономах, Владимир Красное Солнышко это подчеркнуть красным . а остальное зелёным.
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