Срочно Подчеркни зеленым цветом имя князя,с которым связано первое упоминание в летописи о Москве,красным цветом- о крещении Руси Ярослав Мудрый,Юрий Долгорукий,Иван Калита,Владимир Красное Солнышко

Окружающий мир

Срочно Подчеркни зеленым цветом имя князя,с которым связано первое упоминание в летописи о Москве,красным цветом- о крещении Руси Ярослав Мудрый,Юрий Долгорукий,Иван Калита,Владимир Красное Солнышко

Автор: Гость