Саша любит сушки, а Соня ватрушки. Рыбу ловит рыболов, весь в реке уплыл улов. У кол??чка, у кольца нет начала и конца. "Задание": Выбери из скороговорок имена существительные. Определи склонения, запиши в две колонки.

Русский язык
Саша любит сушки, а Соня ватрушки. Рыбу ловит рыболов, весь в реке уплыл улов. У кол??чка, у кольца нет начала и конца. "Задание": Выбери из скороговорок имена существительные. Определи склонения, запиши в две колонки.
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Ответ(ы):
Гость:
Рыбу ловит рыболов , весь в реке уплыл улов .
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