Саша любит сушки, а Соня ватрушки. Рыбу ловит рыболов, весь в реке уплыл улов. У кол??чка, у кольца нет начала и конца. "Задание": Выбери из скороговорок имена существительные. Определи склонения, запиши в две колонки.

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Саша любит сушки, а Соня ватрушки. Рыбу ловит рыболов, весь в реке уплыл улов. У кол??чка, у кольца нет начала и конца. "Задание": Выбери из скороговорок имена существительные. Определи склонения, запиши в две колонки.

Автор: Гость