Саша любит сушки, а Соня ватрушки. Рыбу ловит рыболов, весь в реке уплыл улов. У кол??чка, у кольца нет начала и конца. "Задание": Выбери из скороговорок имена существительные. Определи склонения, запиши в две колонки.
Русский язык
Саша любит сушки, а Соня ватрушки. Рыбу ловит рыболов, весь в реке уплыл улов. У кол??чка, у кольца нет начала и конца. "Задание": Выбери из скороговорок имена существительные. Определи склонения, запиши в две колонки.
Ответ(ы):
Гость:
Рыбу ловит рыболов , весь в реке уплыл улов .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Математика
Математика
Сумма двух чисел равна 348. Если второе число на 6 больше, чем 80% первого, то первое число равно...