Сумма двух чисел равна 348. Если второе число на 6 больше, чем 80% первого, то первое число равно...
Математика
Сумма двух чисел равна 348. Если второе число на 6 больше, чем 80% первого, то первое число равно...
Ответ(ы):
Гость:
Х-1 число. у-2 число х+у=348. у-0,8х=6 у=6+0,8х х+0,8х+6=348. 1,8х=348-6 1,8х=342. х=342:1,8 х=190. у=348-190=158. ответ: 190 и 158.
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