В первой трети 13 века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь
История
В первой трети 13 века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь
Ответ(ы):
Гость:
Жаренная птица, вчера только золотое руно отвечали
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