Согласны ли вы , что кантата это крупное произведение для симфонического оркестра состоит из 4 честей? Да или Нет
Музыка
Согласны ли вы , что кантата это крупное произведение для симфонического оркестра состоит из 4 честей? Да или Нет
Ответ(ы):
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Нет..............................................................................................................................................................................................
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