Пограничник(что делает?)-охраняет границу. Моряк? Летчик? Десантник? Танкист?-
Русский язык
Пограничник(что делает?)-охраняет границу. Моряк? Летчик? Десантник? Танкист?-
Ответ(ы):
Гость:
Моряк(что делает?) - плавает по морям. Летчик(что делает?) - летает по небу. Десантник(что делает?) - прыгает с самолета и садится в тыл врага для атаки. Танкист (что делает?) - руководит танком.
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