Какие функции выполняло вече на Руси? Подскажите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Вече собирали — для избрания воевод и князя на управление городом или краем (союзно-племенной государственности), а также обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни; Основная функция вече заключалась в решение важных насущных проблем племени или иной территории, а также в решении вопросов внешней и внутренней политики, территориальных вопросов, культурных и общественных. Вече занималось решением широкого спектра вопросов – заключение мира или объявление войны, вопросы торговли, распоряжение финансовыми, земельными и хозяйственными активами вверенной территории и самого князя.