А реведите на английский язык. 1.выиотеши бы к нам приехать?2.Когда твой день рожденья?3?Я хотела бы получить компьютер ко дню рождения.
Английский язык
А реведите на английский язык. 1.выиотеши бы к нам приехать?2.Когда твой день рожденья?3?Я хотела бы получить компьютер ко дню рождения.
Ответ(ы):
Гость:
1.Would you like to come to us? 2. When is your birthday? 3. I would like to get a computer to the birthday.
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