А реведите на английский язык. 1.выиотеши бы к нам приехать?2.Когда твой день рожденья?3?Я хотела бы получить компьютер ко дню рождения.

Английский язык

А реведите на английский язык. 1.выиотеши бы к нам приехать?2.Когда твой день рожденья?3?Я хотела бы получить компьютер ко дню рождения.

Автор: Гость