Выразите время в часах,сначала представила в виде обыкновенной дроби а затем в де??ятичной: 45 мин
Математика
Выразите время в часах,сначала представила в виде обыкновенной дроби а затем в де??ятичной: 45 мин
Ответ(ы):
Гость:
==0,75
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