Известно что alt;b Б) -0,6а и -0,6b; В) a-2 и b-1 А) а-5 и b-5;
Математика
Известно что alt;b Б) -0,6а и -0,6b; В) a-2 и b-1 А) а-5 и b-5;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ В) Удачного счета, и успехов в оставшихся днях учебного года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите задали составить помятку по уходу за зубами что чистить зубы 2 раза в ден?? я знаю а дальше что писать??
Русский язык
Где собраны формы родительного и творительного падежей имён существительных? 1) ??олосы, на волосах 2) ушей, в ушах 3) дочерей, дочерьми 4)...
Математика