Известно что alt;b Б) -0,6а и -0,6b; В) a-2 и b-1 А) а-5 и b-5;

Математика

Известно что alt;b Б) -0,6а и -0,6b; В) a-2 и b-1 А) а-5 и b-5;

Автор: Гость