Известно что alt;b Б) -0,6а и -0,6b; В) a-2 и b-1 А) а-5 и b-5;

Математика
Известно что alt;b Б) -0,6а и -0,6b; В) a-2 и b-1 А) а-5 и b-5;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ В) Удачного счета, и успехов в оставшихся днях учебного года
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