Помогите задали составить помятку по уходу за зубами что чистить зубы 2 раза в ден?? я знаю а дальше что писать??

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Помогите задали составить помятку по уходу за зубами что чистить зубы 2 раза в ден?? я знаю а дальше что писать??

Автор: Гость