Помогите задали составить помятку по уходу за зубами что чистить зубы 2 раза в ден?? я знаю а дальше что писать??
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Помогите задали составить помятку по уходу за зубами что чистить зубы 2 раза в ден?? я знаю а дальше что писать??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ухаживать за ними,много сладкого не есть,регулярно чистить,если проблемы даже самые маленькие пойти к зубному
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