Известно, что египтяне ели очень мало мяса. Укажите не менее двух причин этого фак??а.
История
Известно, что египтяне ели очень мало мяса. Укажите не менее двух причин этого фак??а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оказывается рацион питания древних египтян был не так уж и богат. Средний египтянин ел хлеб из полбы(современную пшеницу принесли лишь римляне), пил ячменное пиво и ел густой суп из чечевицы или нута. Из овощей выращивались салат, лук и чеснок. Мясо ели редко, особенно ценилась говядина. Кур древние египтяне не знали вовсе, их принесли лишь римляне, наиболее распространёнными были свиньи, козы и овцы, а из птиц гуси, утки и голуби. Египтяне побогаче пиливиноградное или гранатово-финиковое вино. А жарилось всё в Древнем Египте на кунжутном масле
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