Известно, что египтяне ели очень мало мяса. Укажите не менее двух причин этого фак??а.

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Оказывается рацион питания древних египтян был не так уж и богат. Средний египтянин ел хлеб из полбы(современную пшеницу принесли лишь римляне), пил ячменное пиво и ел густой суп из чечевицы или нута. Из овощей выращивались салат, лук и чеснок. Мясо ели редко, особенно ценилась говядина. Кур древние египтяне не знали вовсе, их принесли лишь римляне, наиболее распространёнными были свиньи, козы и овцы, а из птиц гуси, утки и голуби. Египтяне побогаче пиливиноградное или гранатово-финиковое вино. А жарилось всё в Древнем Египте на кунжутном масле