В каких случаях в английском языке во множественном числе надо ставить предлоги например предлоги: is,are и т.д.?
Английский язык
В каких случаях в английском языке во множественном числе надо ставить предлоги например предлоги: is,are и т.д.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деточка, am, is, are - это не предлоги, а глаголы в английском языке. AM только для "Я" - I (ай) IS только для HE, SHE, IT ARE только для WE, YOU, THEY I am a teacher. He is a teacher She is a teacher It больше склонно к ср.роду "ОНО" We are the teachers You are teachers They are teachers
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