В каких случаях в английском языке во множественном числе надо ставить предлоги например предлоги: is,are и т.д.?

Английский язык
В каких случаях в английском языке во множественном числе надо ставить предлоги например предлоги: is,are и т.д.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деточка, am, is, are - это не предлоги, а глаголы в английском языке.  AM      только для "Я" - I (ай) IS       только для HE, SHE, IT  ARE      только для   WE, YOU, THEY I am a teacher. He is a teacher She is a teacher It больше склонно к ср.роду  "ОНО" We are the teachers You are teachers They are teachers
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