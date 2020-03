В каких случаях в английском языке во множественном числе надо ставить предлоги например предлоги: is,are и т.д.?

Гость: Гость:

Деточка, am, is, are - это не предлоги, а глаголы в английском языке. AM только для "Я" - I (ай) IS только для HE, SHE, IT ARE только для WE, YOU, THEY I am a teacher. He is a teacher She is a teacher It больше склонно к ср.роду "ОНО" We are the teachers You are teachers They are teachers