сочинение с двумя аргументами" Люди с горячими сердцами.Какие они?по драме "бесприданница"

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Книга " Приключения Синдбада - морехода" - это вереница захватывающих и опасных приключений купца из города Багдад , пресытившегося однообразием сытой жизни . Наслушавшись увлекательных рассказов о диковинных животных и необычных вещах, Синдбад отправляется в первое своё путешествие и оказывается на острове, который как выясняется оказался китом Второе путешествие было не менее опасным , именно в это путешествие Синдбад встречается с птицей Рухх и еле спасается . В третьем путешествии мореход попадает на остров злобных обезьян и встречается с великаном - людоедом, но смекалка вновь спасает его.Четвёртая история - Это путешествие в Индию и женитьба Синдбада - морехода на индуске. В пятом путешествии Синдбад становится рабом жестоко го старика, но ему удаётся избавиться от этого бремени. Путешествие на прекрасный остров , на котором у мужчин каждый год вырастают крылья и они улетают с острова , возвращаясь только на 7 сутки, стало шестым путешествием отважного Синдбада. Седьмое путешествие стало для Синдбада последним. Он вдоволь насмотрелся на дальние страны и обрёл покой рядом со своей семьёй.