Вычислите определенный интегралл

Гость: Гость:

S-интеграл /-дробь /.../-модуль ^-степень ~-приближенно S(tgx+x-3)dx=Stgx*dx+Sx*dx-3Sdx Stgxdx=Ssinx*dx/cosx Подводим cosx под знак дифференциала -Sd(cosx)/cosx=-ln/cosx/ Sx*dx=(x^2)/2 -3Sdx=-3x В сумме -ln/cosx/+(x^2)/2-3x Соот. значения для пределов интеграла: -ln/cos0/+0^2/2-3*0=-ln(1)=0 -ln/cos(pi/2)/+(pi/2)^2/2-3*pi/2=бесконечность ответ:минус бесконечность(посмотри на график тангенса)