Точка O - центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC. Найдит?? углы BAO и CAO, если угол А=60 градусов и B=40 градусов

Математика

Точка O - центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC. Найдит?? углы BAO и CAO, если угол А=60 градусов и B=40 градусов

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