Точка O - центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC. Найдит?? углы BAO и CAO, если угол А=60 градусов и B=40 градусов
Математика
Точка O - центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC. Найдит?? углы BAO и CAO, если угол А=60 градусов и B=40 градусов
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Гость:
Угол ВОА =20° ..................................
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