Почему почему египтяне после школы могли носить белые одежды а на руках не было мозолей

История
Почему почему египтяне после школы могли носить белые одежды а на руках не было мозолей
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Гость:
Может они становились писцами , жрецами, чиновниками
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