Почему почему египтяне после школы могли носить белые одежды а на руках не было мозолей
История
Почему почему египтяне после школы могли носить белые одежды а на руках не было мозолей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может они становились писцами , жрецами, чиновниками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Відредагуйте речення: 1)Мерія планує фарбувати фасади будинків у центрі Львова р??зом з власниками перших поверхів. 2)В адрес директора були ск...
Математика
Окружающий мир
Математика
Помогите пожалуйста. Составь пять разностей,у которых уменьшаемое "круглый" десяток , а вычитаемое равно 7. Запиши эти разности и вычисли их значен...