Доклат по окр.м достопримечательности Серпухова
Окружающий мир
Доклат по окр.м достопримечательности Серпухова
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Высоцкий маржской монастырь, соборная гора, улица советского.
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