Визначити головну проблему роману "Хiба ревуть воли як ясла повнi"
Українська література
Визначити головну проблему роману "Хiба ревуть воли як ясла повнi"
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Проблематика «Хіба ревуть воли»: Людина і суспільство Батьки і діти Добро і зло Народна мораль Жіноча доля Кріпацька неволя «Пропаща сила» Хабарництво
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