Входные данные Входная строка содержит два вещественных числа – координаты точ??и на плоскости (сначала x -координата, затем – y -координата). Выходные данные Программа должна вывести слово 'YES', если точка попала в заштрих...
Информатика
Входные данные Входная строка содержит два вещественных числа – координаты точ??и на плоскости (сначала x -координата, затем – y -координата). Выходные данные Программа должна вывести слово 'YES', если точка попала в заштрихованную область, и слово 'NO', если не попала.
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