Расшифруйте запись АС+СВ=АВС,одинаковые буквы одинаковые цифры
Математика
Расшифруйте запись АС+СВ=АВС,одинаковые буквы одинаковые цифры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB+CB=ABC 89+11=100 AB=89 CB=11
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