Помогите пожалуйста. Составь пять разностей,у которых уменьшаемое "круглый" десяток , а вычитаемое равно 7. Запиши эти разности и вычисли их значения. Сравни число десятков в уменьшаемом и в значении разности. Обрати внимание н...

Математика

Помогите пожалуйста. Составь пять разностей,у которых уменьшаемое "круглый" десяток , а вычитаемое равно 7. Запиши эти разности и вычисли их значения. Сравни число десятков в уменьшаемом и в значении разности. Обрати внимание на то, что число десятков уменьшается на 1.

Автор: Гость