Помогите пожалуйста. Составь пять разностей,у которых уменьшаемое "круглый" десяток , а вычитаемое равно 7. Запиши эти разности и вычисли их значения. Сравни число десятков в уменьшаемом и в значении разности. Обрати внимание н...
Математика
Помогите пожалуйста. Составь пять разностей,у которых уменьшаемое "круглый" десяток , а вычитаемое равно 7. Запиши эти разности и вычисли их значения. Сравни число десятков в уменьшаемом и в значении разности. Обрати внимание на то, что число десятков уменьшается на 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-7=3 20-7=13 30-7=27 40-7=37 50-7=47 не уверена но думаю что так
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