Массажного мешка муки 46 кг а масса одного мешка риса 42 кг что легче и на сколько ки??ограммов:6 таких мешков муки или 7 мешков риса?

Математика

Массажного мешка муки 46 кг а масса одного мешка риса 42 кг что легче и на сколько ки??ограммов:6 таких мешков муки или 7 мешков риса?

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