Массажного мешка муки 46 кг а масса одного мешка риса 42 кг что легче и на сколько ки??ограммов:6 таких мешков муки или 7 мешков риса?
Математика
Массажного мешка муки 46 кг а масса одного мешка риса 42 кг что легче и на сколько ки??ограммов:6 таких мешков муки или 7 мешков риса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46*6=276 42*7=294 294-276=18
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