В каком порядке расположены выражения?определите следующие два выражения. 100+10+1;
Математика
В каком порядке расположены выражения?определите следующие два выражения. 100+10+1;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400+40+4, 500+50+5, а третье 600+60+6 Понял?
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