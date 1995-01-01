Відредагуйте речення: 1)Мерія планує фарбувати фасади будинків у центрі Львова р??зом з власниками перших поверхів. 2)В адрес директора були сказані багато хороших слів. 3)Приймала участь у читанні віршів, на яких займала пр...
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Відредагуйте речення: 1)Мерія планує фарбувати фасади будинків у центрі Львова р??зом з власниками перших поверхів. 2)В адрес директора були сказані багато хороших слів. 3)Приймала участь у читанні віршів, на яких займала призові місця. 4)У 1995 році пішла до першого класу середньої школи № 77 з поглибленим вивченням економіки міста Львова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Мерія разом з власникали перших поверхів планують фарбувати фасади будинків у центрі Львову. 2 В адресу директора було сказано багато хороших слів. 3 Приймала участь і займала призові місця у читанні віршів. 4 У 1995 році у місті Львів пішла до першого класу середньої школи №77.
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