Помогите Пожалуйста дам 20 баллов!!!!!! Из чисел -11,-1,3,5 выбирите те,которые располож??ны в ряду целых чисел правее -6,и найдите сумму их модулей.

Математика

Помогите Пожалуйста дам 20 баллов!!!!!! Из чисел -11,-1,3,5 выбирите те,которые располож??ны в ряду целых чисел правее -6,и найдите сумму их модулей.

Автор: Гость