Помогите Пожалуйста дам 20 баллов!!!!!! Из чисел -11,-1,3,5 выбирите те,которые располож??ны в ряду целых чисел правее -6,и найдите сумму их модулей.
Математика
Помогите Пожалуйста дам 20 баллов!!!!!! Из чисел -11,-1,3,5 выбирите те,которые располож??ны в ряду целых чисел правее -6,и найдите сумму их модулей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-11 5 это всееееепееееее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Математика
Точка O - центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC. Найдит?? углы BAO и CAO, если угол А=60 градусов и B=40 градусов