Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороне параллелограмма
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Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороне параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк высота образует два угла 90° =>один из углов равен 90° => все углы равны 90°
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