Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороне параллелограмма

Другие предметы
Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороне параллелограмма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк высота образует два угла 90° =>один из углов равен 90° => все углы равны 90°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите Пожалуйста дам 20 баллов!!!!!! Из чисел -11,-1,3,5 выбирите те,которые располож??ны в ряду целых чисел правее -6,и найдите сумму их моду...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить 2 часть!!!Очень срочно!!!Хотябы одну любую задачу!!!
Ответить
Математика
Вычислите определенный интегралл
Ответить
Окружающий мир
На какой природной зоне находится город Москва?
Ответить
Математика
Точка O - центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC. Найдит?? углы BAO и CAO, если угол А=60 градусов и B=40 градусов
Ответить