Мама купила 15 кг шоколада (ужас)и 2кг апельсинов.Докупила 12кг мармелада.Кг сели.Сколько всего осталось?(скока стока можно жрать?ужас!)

Математика
Мама купила 15 кг шоколада (ужас)и 2кг апельсинов.Докупила 12кг мармелада.Кг сели.Сколько всего осталось?(скока стока можно жрать?ужас!)
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Ответ мен кажетсч что 18
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