Мама купила 15 кг шоколада (ужас)и 2кг апельсинов.Докупила 12кг мармелада.Кг сели.Сколько всего осталось?(скока стока можно жрать?ужас!)
Математика
Мама купила 15 кг шоколада (ужас)и 2кг апельсинов.Докупила 12кг мармелада.Кг сели.Сколько всего осталось?(скока стока можно жрать?ужас!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ мен кажетсч что 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороне параллелограмма
Математика
Помогите Пожалуйста дам 20 баллов!!!!!! Из чисел -11,-1,3,5 выбирите те,которые располож??ны в ряду целых чисел правее -6,и найдите сумму их моду...
Математика
Окружающий мир