Какой народ создал города-государства Ольвию, Пантикапей, Херсонес на северном и ??осточном побережьях Чёрного моря? A) татары B) римляне C) славяне D) греки

История

Какой народ создал города-государства Ольвию, Пантикапей, Херсонес на северном и ??осточном побережьях Чёрного моря? A) татары B) римляне C) славяне D) греки

Автор: Гость