Какой народ создал города-государства Ольвию, Пантикапей, Херсонес на северном и ??осточном побережьях Чёрного моря? A) татары B) римляне C) славяне D) греки
История
Какой народ создал города-государства Ольвию, Пантикапей, Херсонес на северном и ??осточном побережьях Чёрного моря? A) татары B) римляне C) славяне D) греки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Греки ===================================
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