Известно, что клесты выводят птенцов зимой. Найди и напиши объяснения этому необы??ному явлению.
Окружающий мир
Известно, что клесты выводят птенцов зимой. Найди и напиши объяснения этому необы??ному явлению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, писал на листочке. На пришлось переписать: На самом деле птенцы могут появляться и летом, однако именно зимой созревают семена в шишках, которыми и питаются клесты. Это их самая любимая пища. Кроме того, они могут употреблять также семена подсолнуха, некоторые виды сорняков и насекомых. Птенцы в теплом гнезде, построенной самкой, совсем не замерзают. Кроме того, их спасает теплое оперение мамы
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