Известно, что клесты выводят птенцов зимой. Найди и напиши объяснения этому необы??ному явлению.

Гость: Гость:

Вот, писал на листочке. На пришлось переписать: На самом деле птенцы могут появляться и летом, однако именно зимой созревают семена в шишках, которыми и питаются клесты. Это их самая любимая пища. Кроме того, они могут употреблять также семена подсолнуха, некоторые виды сорняков и насекомых. Птенцы в теплом гнезде, построенной самкой, совсем не замерзают. Кроме того, их спасает теплое оперение мамы