Известно, что периметр равностороннего треугольника — 51 см. Определи периметр д??нного четырёхугольника, который состоит из равносторонних треугольников.

Математика

Известно, что периметр равностороннего треугольника — 51 см. Определи периметр д??нного четырёхугольника, который состоит из равносторонних треугольников.

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