Известно, что слоны в диковинку у нас Что - какая часть речи????? Увидевши слона, ну на него метаться Ну - какая часть речи?????? Помогите пожалуйста! ПОЗЯЗЯ!!!! Счастья вам)))

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Известно, что слоны в диковинку у нас Что - какая часть речи????? Увидевши слона, ну на него метаться Ну - какая часть речи?????? Помогите пожалуйста! ПОЗЯЗЯ!!!! Счастья вам)))

Автор: Гость