Известно, что слоны в диковинку у нас Что - какая часть речи????? Увидевши слона, ну на него метаться Ну - какая часть речи?????? Помогите пожалуйста! ПОЗЯЗЯ!!!! Счастья вам)))

Русский язык
Известно, что слоны в диковинку у нас Что - какая часть речи????? Увидевши слона, ну на него метаться Ну - какая часть речи?????? Помогите пожалуйста! ПОЗЯЗЯ!!!! Счастья вам)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что - это определительное местоимение. Точнее вопросительно-определительное. т. е. "что" - пределительное , а "что? " - вопросительное.
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