Известно, что треугольник ABC=треугольнику A1B1C1, причем угол А=углу А1, угол В= углу В1.На сторонах AC и A1C1 отмечены точки D и D1 так, что CD=C1D1. Докажите, что треугольник CBD=треугольнику C1B1D1.

Геометрия
Известно, что треугольник ABC=треугольнику A1B1C1, причем угол А=углу А1, угол В= углу В1.На сторонах AC и A1C1 отмечены точки D и D1 так, что CD=C1D1. Докажите, что треугольник CBD=треугольнику C1B1D1.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кароче переписываешь все что было в дано фигурная скобка и пишешь треугольники равны по двум сторонам и углу между ними
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какая часть развёрнутого угла составляет угол:15 градусов, 18 градусов,36 градусов, 20 градусов
Ответить
Другие предметы
Напишите из каких деревьев делали все эти предметы. заранее спасибо!
Ответить
Математика
496a-597=48507 89a-3987= 37220
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста задание ! Запишите все правильные дроби со значением 11.
Ответить
Математика
Реши уравнение x4=3 2x=1
Ответить