Известно, что треугольник ABC=треугольнику A1B1C1, причем угол А=углу А1, угол В= углу В1.На сторонах AC и A1C1 отмечены точки D и D1 так, что CD=C1D1. Докажите, что треугольник CBD=треугольнику C1B1D1.
Геометрия
Известно, что треугольник ABC=треугольнику A1B1C1, причем угол А=углу А1, угол В= углу В1.На сторонах AC и A1C1 отмечены точки D и D1 так, что CD=C1D1. Докажите, что треугольник CBD=треугольнику C1B1D1.
Ответ(ы):
Гость:
Кароче переписываешь все что было в дано фигурная скобка и пишешь треугольники равны по двум сторонам и углу между ними
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика