Известно что у этого трехзначного числа число единиц в три раза меньше десятков, а число десятков в 3 раза меньше числа сотен. Запиши это трехзначное число

Математика
Известно что у этого трехзначного числа число единиц в три раза меньше десятков, а число десятков в 3 раза меньше числа сотен. Запиши это трехзначное число
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 931. Т.к 9:3=3;3:3=1.
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