Известно что у этого трехзначного числа число единиц в три раза меньше десятков, а число десятков в 3 раза меньше числа сотен. Запиши это трехзначное число

Математика

Известно что у этого трехзначного числа число единиц в три раза меньше десятков, а число десятков в 3 раза меньше числа сотен. Запиши это трехзначное число

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