Расставите знаки препинания. Грамматическую основу. 1. Все неудачники лгуны. 2. Ста??ость не радость. 3. Человек вот правда жизни. 4. Люди как реки. 5. Татьяна не дитя. 6. Великое дело новость. 7. Пятью пять двадцать пять. 8. П...

Русский язык
Расставите знаки препинания. Грамматическую основу. 1. Все неудачники лгуны. 2. Ста??ость не радость. 3. Человек вот правда жизни. 4. Люди как реки. 5. Татьяна не дитя. 6. Великое дело новость. 7. Пятью пять двадцать пять. 8. Погода несносная дорога скверная.Пожалуйста помогите. Зарание СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Все не удчники,лгуны.2)старость,не радость.3)человек,вот правда жизни.4)люди,как реки.5)татьяна,не дитя.6)великое дело-новость.7)пятью пять,двадцать пять.8)погода несносная,дорогаскверная.
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