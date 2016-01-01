В первом ящике 12целыхсемь десятых кг сахара ,а во втором -в 2 раза больше.Сколько сахара будет во втором ящике , если в него положили ещё 2целвх две пятых кг?
Математика
В первом ящике 12целыхсемь десятых кг сахара ,а во втором -в 2 раза больше.Сколько сахара будет во втором ящике , если в него положили ещё 2целвх две пятых кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12,7*2=25,4 кг(во 2 ящике) 2)25,4+2,4=27,8 кг(во 2 ящике,когда добавили сахар) Ответ:27,8 кг
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