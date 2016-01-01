В первом ящике 12целыхсемь десятых кг сахара ,а во втором -в 2 раза больше.Сколько сахара будет во втором ящике , если в него положили ещё 2целвх две пятых кг?

Математика

В первом ящике 12целыхсемь десятых кг сахара ,а во втором -в 2 раза больше.Сколько сахара будет во втором ящике , если в него положили ещё 2целвх две пятых кг?

Автор: Гость