Что такое коэффициент увлажнения ?Его виды география,пожалуйста))))
География
Что такое коэффициент увлажнения ?Его виды география,пожалуйста))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коэффициент увлажнения — отношение годового количества осадков к годовой величине испаряемости для данного ландшафта, является показателем соотношением тепла и влаги. Существует более двадцати способов его выражения. Показатели называются индексами и коэффициентами или сухости воздуха, или атмосферного увлажнения. Наиболее известны следующие:1. Гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова. 2. Радиационный индекс сухости М. И. Будыко. 3. Коэффициент увлажнения Г. Н. Высоцкого — Н. Н. Иванова.
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