Один рабочий работал 3 дня,по7ч в день,а другой - 2дня,по 8ч в день. Вместе они изготовили 481 деталь.Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготавляли деталей поровну?
Математика
Один рабочий работал 3 дня,по7ч в день,а другой - 2дня,по 8ч в день. Вместе они изготовили 481 деталь.Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготавляли деталей поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*3=21(час) - работал І рабочий 8*2=16(час) - работал ІІ 21+16=37(час) - работали оба 481:37=13(дет/час) - производительность каждого рабочего (изготавливал каждый) 13*21=273(дет). - изготовил І рабочий 13*16=208(дет) - изготовил ІІ рабочий
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