Один рабочий работал 3 дня,по7ч в день,а другой - 2дня,по 8ч в день. Вместе они изготовили 481 деталь.Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготавляли деталей поровну?

Математика

Один рабочий работал 3 дня,по7ч в день,а другой - 2дня,по 8ч в день. Вместе они изготовили 481 деталь.Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготавляли деталей поровну?

Автор: Гость