Для ремонта одной комнаты в санатории требуется 8 рулонов обоев по 12 м в каждом сколько метров обоев потребуется для оклейки 5 такиx же комнат?

Математика

Для ремонта одной комнаты в санатории требуется 8 рулонов обоев по 12 м в каждом сколько метров обоев потребуется для оклейки 5 такиx же комнат?

Автор: Гость