Для ремонта одной комнаты в санатории требуется 8 рулонов обоев по 12 м в каждом сколько метров обоев потребуется для оклейки 5 такиx же комнат?
Математика
Для ремонта одной комнаты в санатории требуется 8 рулонов обоев по 12 м в каждом сколько метров обоев потребуется для оклейки 5 такиx же комнат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8×12=96м всего 96×5=480м нужно
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