К 20 г раствора содержащего 5% сульфата меди (2) добавили гидроксид натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка.
Химия
К 20 г раствора содержащего 5% сульфата меди (2) добавили гидроксид натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка.
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Гость:
Сначала узнали массу вещества и рассчитали по молям массу остатка
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