К данным именам прилагательным подобрать и записать синонимы. Умный-______,ошибочны??-________,Шаловливый-_________,Тайный-________.
Русский язык
К данным именам прилагательным подобрать и записать синонимы. Умный-______,ошибочны??-________,Шаловливый-_________,Тайный-________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умный - понятливый, мудрый, толковый, ошибочный - ложный, неправильный, неточный шаловливый - озорной, шутливый, игривый, подвижный тайный - секретный, скрытый, негласный
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