К данным именам существительным записать однокоренные имена прилагательные и гл??голы звон, соль, скрип
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К данным именам существительным записать однокоренные имена прилагательные и гл??голы звон, соль, скрип
Ответ(ы):
Гость:
Звонкий, звенеть, солёный, солить, скрипучий, скрипеть
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Определите значение переменных s и i после выполнения следующих операторов: s:=0; i:=0; while i < 5 do begin i:= i + 1; s:= s + 1; end;
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К данным именам существительным записать однокоренные имена прилагательные и гл??голы звон, соль, скрип
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